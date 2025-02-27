ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

WiiM без стриминга


27.02.2025 02:50

 

 

Одна из премьер выставки Bristol Hi-Fi Show – интегральный усилитель WiiM Vibelink. Это первое фирменное устройство (и первый фирменный усилитель), в котором нет встроенного стримингового модуля.

 

Компания-производитель пока не раскрыла всю информацию о своей новой разработке; тем не менее, известно, что Vibelink представляет собой двухканальный усилитель мощностью 100 Вт на канал и может работать как с аналоговыми, так и с цифровыми источниками с различными частотами дискретизации и битовой глубиной.

 

Компактный, как и все компоненты WiiM, Vibelink может управлять практически любым комплектом пассивных акустических систем. Предусмотрена возможность подключения стримера, как фирменного, например, WiiM Ultra, так и сторонних производителей (FiiO S15, Bluesound Node и др.). В отличие от многих других моделей усилителей, цифровые оптические и коаксиальные входы Vibelink поддерживают широкий диапазон частот дискретизации и обеспечивают максимальную совместимость. В продаже новинка появится ориентировочно в марте нынешнего года.

Связанные новости:
 Новые Audio Pro A10 и C10 MKII на базе ОС WiiM - 29.10.2024 12:32
 Linkplay Technology рвётся вперёд - 02.05.2024 21:59
 High End Munich 2024: две недели до открытия - 27.04.2024 17:19
 WiiM Amp – с сертификатом Roon Ready - 05.04.2024 13:25
 Суперкомпактный Hi-Res стример-усилитель WiiM Amp - 27.11.2023 16:13
 WiiM для инсталляторов - 22.09.2023 10:19
 Стример WiiM Pro получил сертификат Roon Ready - 11.07.2023 12:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007