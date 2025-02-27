WiiM без стриминга

27.02.2025 02:50

Одна из премьер выставки Bristol Hi-Fi Show – интегральный усилитель WiiM Vibelink. Это первое фирменное устройство (и первый фирменный усилитель), в котором нет встроенного стримингового модуля.



Компания-производитель пока не раскрыла всю информацию о своей новой разработке; тем не менее, известно, что Vibelink представляет собой двухканальный усилитель мощностью 100 Вт на канал и может работать как с аналоговыми, так и с цифровыми источниками с различными частотами дискретизации и битовой глубиной.



Компактный, как и все компоненты WiiM, Vibelink может управлять практически любым комплектом пассивных акустических систем. Предусмотрена возможность подключения стримера, как фирменного, например, WiiM Ultra, так и сторонних производителей (FiiO S15, Bluesound Node и др.). В отличие от многих других моделей усилителей, цифровые оптические и коаксиальные входы Vibelink поддерживают широкий диапазон частот дискретизации и обеспечивают максимальную совместимость. В продаже новинка появится ориентировочно в марте нынешнего года.



