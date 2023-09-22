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WiiM для инсталляторов


22.09.2023 10:19

 

 

Устройства новой серии MOD, о которой мы писали недавно, были впервые представлены европейским потребителям на прошедшей в Великобритании выставке EI Live! Напомним: речь идёт о новых моделях стримеров, выпускаемых компанией Linkplay Technologies под брендом WiiM.

 

В отличие от фирменных устройств Mini, Pro и Pro Plus, рассчитанных на обычных пользователей, новые MOD S, MOD A60 и MOD A110 предназначены для профессионалов – системных интеграторов и инсталляторов, работающих в сегменте заказных электронных инсталляций (custom installations). Модель MOD S представляет собой однозонный стример на базе «бытового» Pro Plus с рядом специальных функций. В частности, новинка может быть интегрирована в системы автоматизации сторонних производителей, а корпус устройства оснащается креплениями, позволяющими установить его в монтажную стойку или шкаф. Буква A в названии моделей A60 и A110 означает наличие встроенного усилителя (мощностью 60 и 110 Вт соответственно).

 

Устройства из профессиональной серии MOD отличаются высоким качеством, совместимы с различными системами управления, просты в настройке; компания-производитель гарантирует инсталляторам постоянную информационную и техническую поддержку. Сообщается, что в следующем году линейка инсталляционной продукции, выпускаемой под брендом WiiM, будет расширена.

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