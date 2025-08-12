WiiM: прямой стриминг с YouTube Music

12.08.2025 15:09

Поддержка YouTube Music внедрена во всю линейку WiiM, от WiiM Pro до новейших моделей стримеров, потоковых усилителей и устройств серии CI MOD. Теперь у обладателей компонентов WiiM появился прямой доступ к обширной библиотеке YouTube Music.



Пользователем стали доступны более 100 миллионов треков YouTube Music. Плейлисты, ремиксы, записи живых выступлений и пр. теперь встроены непосредственно в ОС WiiM. Интеграция обеспечивает «высокое разрешение, гибкие возможности подключения и интуитивно понятное управление без необходимости обходных путей». Доступ к управлению, в том числе и YouTube Music – централизованный, через приложение WiiM Home; единый интерфейс позволяет менять настройки эквалайзера, отдавать голосовые команды, сопрягать устройства по всему дому и пр.



Внедрение новой функции началось 13 августа с обновления приложения WiiM Home и продлится до конца месяца. Владельцам WiiM Pro, Pro Plus, Ultra, Amp, Amp Pro, Amp Ultra (а также CI MOD S и MOD A80) возможность потоковой передачи с YouTube становится доступна сразу после обновления устройства и приложения; требуется подписка на YouTube Premium или YouTube Music Premium.



