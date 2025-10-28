WiiM Sound: мультирум и акустическая коррекция

28.10.2025 17:16

А вот и новинка модельного ряда WiiM – «умная» колонка Sound с технологией акустической коррекции, поддержкой Wi-Fi 6E, возможностью работать в паре с таким же устройством или в комплектах конфигурации 5.1. При этом у нового смарт-спикера WiiM нет поддержки AirPlay, а также HDMI ARC и входа phono.



WiiM Sound – классический продукт категории «всё-в-одном»: в нём есть встроенный усилитель и стриминговый модуль. А также десятиполосный графический эквалайзер, параметрический эквалайзер, 24 EQ-пресета, возможность слушать радио и подкасты, поддержка Wi-Fi 6E, Ethernet и Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA и Alexa Cast; качество аудио – до 24 бит / 192 кГц. Проводные источники можно подключить через аналоговый стереовход 3,5 мм. Фирменная система акустической коррекции AIRoomFit обеспечивает подстройку звука под особенности помещения.



Нужна стереосистема – используйте две колонки; не хватает басов – можно подключить сабвуфер Sub Pro. В составе кинотеатральных комплектов Dolby 5.1 колонки WiiM Sound можно использовать в качестве surround- или центрального канала. На небольшом круглом дисплее отображается обложка музыкального альбома, информация о воспроизводимом треке, настройки эквалайзера и пр., а также текущее время. Управление – через фирменное приложение. Динамики: длинноходный четырёхдюймовый басовик и пара полнодиапазонных драйверов. Основные характеристики колонки: АЧХ 50 Гц-20 кГц, пиковая мощность 100 Вт, размеры 146 x 146 x 193 мм, вес 2,5 кг. В комплект поставки входит пульт с поддержкой голосовых команд WiiM Voice Remote 2 Lite.