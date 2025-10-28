ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

WiiM Sound: мультирум и акустическая коррекция


28.10.2025 17:16

 

 

А вот и новинка модельного ряда WiiM – «умная» колонка Sound с технологией акустической коррекции, поддержкой Wi-Fi 6E, возможностью работать в паре с таким же устройством или в комплектах конфигурации 5.1. При этом у нового смарт-спикера WiiM нет поддержки AirPlay, а также HDMI ARC и входа phono.

 

WiiM Sound – классический продукт категории «всё-в-одном»: в нём есть встроенный усилитель и стриминговый модуль. А также десятиполосный графический эквалайзер, параметрический эквалайзер, 24 EQ-пресета, возможность слушать радио и подкасты, поддержка Wi-Fi 6E, Ethernet и Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect, TIDAL Connect, DLNA и Alexa Cast; качество аудио – до 24 бит / 192 кГц. Проводные источники можно подключить через аналоговый стереовход 3,5 мм. Фирменная система акустической коррекции AIRoomFit обеспечивает подстройку звука под особенности помещения.

 

Нужна стереосистема – используйте две колонки; не хватает басов – можно подключить сабвуфер Sub Pro. В составе кинотеатральных комплектов Dolby 5.1 колонки WiiM Sound можно использовать в качестве surround- или центрального канала. На небольшом круглом дисплее отображается обложка музыкального альбома, информация о воспроизводимом треке, настройки эквалайзера и пр., а также текущее время. Управление – через фирменное приложение. Динамики: длинноходный четырёхдюймовый басовик и пара полнодиапазонных драйверов. Основные характеристики колонки: АЧХ 50 Гц-20 кГц, пиковая мощность 100 Вт, размеры 146 x 146 x 193 мм, вес 2,5 кг. В комплект поставки входит пульт с поддержкой голосовых команд WiiM Voice Remote 2 Lite.

Связанные новости:
 Скоро-скоро Новый Год? Bluesound знает, что подарить - 28.10.2025 17:13
 WiiM: прямой стриминг с YouTube Music - 12.08.2025 15:09
 «Умный» беспроводной сабвуфер WiiM - 29.07.2025 14:38
 WiiM без стриминга - 27.02.2025 02:50
 Рынок «умных» колонок за прошедший год вырос на 26 процентов - 17.01.2025 13:26
 WiiM Amp – с сертификатом Roon Ready - 05.04.2024 13:25
 Россияне «распробовали» смарт-технику для дома - 06.02.2024 11:41
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007