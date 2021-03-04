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Wilson Audio: как всё начиналось


04.03.2021 10:20

 

 

Wilson Audio показала первые чертежи, сделанные основателем компании Дэйвом Уилсоном (Dave Wilson), сорок лет назад. До сих пор они не были представлены широкой публике.

 

Рисунки 1981 года – это наброски, из которых впоследствии родился легендарный WAMM, «модульный монитор Уилсон Аудио» (Wilson Audio Modular Monitor), который многие аудиофилы считают одной из самых выдающихся моделей громкоговорителей. Работая над ним, Дэйв пытался создать идеальный, образцовый продукт, который можно было бы настраивать и адаптировать к окружающему его пространству. WAMM Series 1 выпускался всего один год, с 1981 по 1982. Его новейшая реинкарнация – WAMM Master Chronosonic. Он появился в ассортименте компании в 2017 году и считается величайшим творением (Magnum Opus) Дэйва Уилсона, скончавшегося годом позже.  

 

А в настоящее время инженеры и конструкторы американского бренда готовят новинку – акустическую систему Wilson Audio Alexx V, официальная презентация которой должно состояться уже через месяц, 29 марта.

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