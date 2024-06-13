Wilson Audio WATT/Puppy: тот же, но другой

13.06.2024 15:35

Компания Wilson Audio обновила WATT/Puppy – одну из своих самых популярных моделей акустических систем. Модернизированные колонки были показаны на выставке High End Munich 2024.



WATT/Puppy – модель легендарная. В ассортименте Wilson Audio она появилась почти 40 лет назад, в 1986 году. Внешне колонки почти не изменились, а вот внутренние усовершенствования весьма значительные. Каждый громкоговоритель оснащается 25-миллиметровыми карбоновым твитером и 18-сантиметровым среднечастотником, а также парой басовиков диаметром 20 см. «Изначально инертные» корпуса из композита обеспечивают повышенную стабильность. За период с 1986 по 2011 год WATT/Puppy менялись восемь раз; инженеры компании разрабатывали всё новые и новые материалы, стремясь добиться всё лучшего и лучшего звука. В колонках нового поколения используются внутренние распорки особой конструкции, а также поглощающие вибрацию демпфирующие материалы. В числе прочих усовершенствований: запатентованные конденсаторы собственного производства; они обеспечивают более высокое разрешение на низких частотах и позволяют «передать тончайшие детали с поразительной чёткостью и глубиной».



Стандартные варианты отделки WATT/Puppy: орех, серебро, мята. Базовая цена: около 45000 долларов США за пару. Цвета корпуса акустической системы, грилей и металлических элементов могут быть выбраны и индивидуально, что в итоге даёт сотни комбинаций (и увеличивает цену, разумеется).



