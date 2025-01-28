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Wrensilva: Hi-Fi в стиле «ретро»


28.01.2025 13:27

 

 

Компания Wrensilva начала выпуск фирменных Hi-Fi аудиоконсолей в новой отделке Teak (тик). Она дополнила стандартные варианты Natural Walnut, Blonde Mahogany и Tobacco Walnut.

 

В новой отделке можно заказать модели фирменной линейки Record Console: большую California M1 и консоль среднего размера The Standard. Для производства корпусов консолей используется массив древесины разных пород; ножки – из металла. Модели серии выполнены в ретро стиле; готовые изделия собираются вручную.

 

Устройства из линейки Wrensilva Record Collection обеспечивают стриминг аудиоконтента и дают потребителю возможность выбирать тот или иной источник. Обе модели поддерживают мультирум-функционал Sonos, позволяя воспроизводить аудио с любого подключённого домашнего источника. Устройства оснащаются усилителем (Class D) мощностью 300 Вт на канал, басовым динамиком 7,5” и дюймовым твитером; АЧХ 31 Гц – 20 кГц. Встроенный виниловый проигрыватель – с алюминиевым тонармом VPI 9" и картриджем Ortofon 2M Blue.

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