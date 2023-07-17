Wrensilva: не просто тумба, а готовый AV-комплект

17.07.2023 11:00

«Умными» колонками давно никого не удивить… а потому настал черёд «умных» тумб для AV-оборудования. Такие выпускает, например, компания Wrensilva.



Недавно производитель представил новинку – выпущенное ограниченной партией (всего 100 единиц) готовое решение для тех, кто не стремится тратить много времени на подбор аудиокомпонентов для своей музыкальной системы. Внутри вместительной тумбы из тика – встроенный проигрыватель виниловых пластинок (с ременным приводом), встроенные же колонки, предварительный усилитель (класс D, 300 Вт/канал) и просторный отсек для хранения виниловых дисков (до 135 альбомов). «Вертушка» укомплектована тонармом 8,6" и ММ-картриджем Ortofon 2m Red. Акустические системы bass reflex – двухполосные, с семидюймовыми динамиками. Есть поддержка Bluetooth 4.0 с aptX, 3,5-мм разъём «джек» и два разъёма RCA для подключения внешних устройств – от кассетной деки до приставки кабельного ТВ. Тумбу можно подключить – без использования проводов – к колонкам Sonos, если таковые имеются в доме (например, Sonos Era 100 и 300, Sonos Move и пр.), и создать мультирум-систему. Через приложение Sonos можно управлять плейлистами и выбирать радиостанции.



Древесина тика выбрана в качестве основного материала за её насыщенный глубокий цвет и красивый узор. Центральная часть тумбы закрывается складными дверцами; справа и слева от неё располагаются динамики с тканевыми грилями белого цвета. Ножки – из полированной латуни. Розничная цена тумбы – 9990 долларов США.



