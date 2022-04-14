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WyreStorm Apollo: первый саунд-видеобар для ВКС


14.04.2022 11:48

 

 

В линейке устройств для унифицированных коммуникаций, выпускаемых под брендом WyreStorm, появилась новая модель: саундбар Apollo VX20 с широкоугольной «интеллектуальной» 4K видеокамерой, видеокоммутатором и спикерфоном.

 

Apollo VX20 разработан для гибридных рабочих пространств. Он работает с контентом в режиме BYOD (Bring-Your-Own-Device) и даёт возможность обмениваться – при помощи беспроводной связи – контентом с любых устройств, поддерживающих Airplay и Miracast. Мощность стереодинамиков саундбара – 8 Вт. Apollo VX20 рассчитан на использование в группах до 10 человек. Производитель гарантирует, что голос каждого докладчика будет звучать громко и чётко даже в том случае, если спикер находится на удалении до 8 метров от устройства – благодаря массиву из четырёх микрофонов MEMS с функциями формирования звукового луча и акустического эхоподавления. Для расширения зоны охвата входящего звука в условиях больших конференц-залов VX20 можно дополнить всенаправленным USB-микрофоном APO-COM-MIC с углом обзора 360°. Предусмотрена возможность каскадного подключения до трёх USB-микрофонов.

 

Ещё одно дополнение, рекомендуемое производителем – APO-DG1. После подключения к ноутбуку пользователя через USB-C трансляция рабочего стола активируется нажатием всего одной кнопки. Apollo VX20, как и другие устройства серии, готов к немедленному использованию без специальных настроек и может работать практически с любой программной платформой для видеоконференций.

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