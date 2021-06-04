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WyreStorm MXV-0404-H2A-KIT


04.06.2021 08:53

 

 

Популярная модель WyreStorm MXV-0404-H2-KIT выпущена в новой версии: теперь в комплекте два масштабирующих приёмника, и контент с разным разрешением перестал быть проблемой.

 

Технология HDBaseT обеспечивает пропускную способность 18 Гбит/с и сжатие сигнала без потери качества; он поддерживает все типы видеосигналов UHD и HD. Даже если в одной системе используются несколько мониторов с различным разрешением, комплект от WyreStorm справится с этой ситуацией: благодаря масштабатору контент с разрешением 4K UHD может быть преобразован в 1080p. MXV-0404-H2A-KIT способен извлекать аудиосигналы с устройств-источников и с выхода HDBaseT. Сделать выбор между многоканальным звуком 5.1 или стерео позволяет наличие S/PDIF и аналогового подключения.

 

Комплект представляет собой универсальное решение, простое и интуитивно понятное как в установке, так и в использовании – и в домашних условиях, и в коммерческих помещениях (офис, бар, лобби отеля). Поддерживаются такие функции, как обратный вызов через ИК-порт для подключенных источников, отключение A/V и управление CEC. Через HDBT можно одновременно подключить до четырех экранов, а через пятый кабель HAOC – проектор, и одновременно раздавать на них один и тот же видеоконтент. Деэмбедированный аналоговый звук подаётся в систему усилителя, а управление CEC означает, что совместимые экраны могут включаться или выключаться в зависимости от активации или деактивации источника видеосигнала.

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