WyreStorm NHD-USB-TRX: эффективность и контроль

07.05.2025 12:13

NHD-USB-TRX – новинка компании WyreStorm, приёмопередатчик USB 2.0, обеспечивающий простое, безопасное и гибкое USB-подключение в системах AV-over-IP. Он поддерживает до семи USB-устройств и до 21 конечной точки.



Новинка позволяет управлять USB-устройствами в масштабируемых сетях и может использоваться в корпоративных пространствах для совместной работы, на объектах образования и здравоохранения, в правительственных учреждениях, залах судебных заседаний или диспетчерских. При работе в стандартной IP-сети NHD-USB-TRX позволяет коммутировать USB 2.0 оборудование: камеры, клавиатуры, мыши и сенсорные дисплеи, поддерживая маршрутизацию «точка-точка» и «один-ко-многим» и решая самые разные задачи, от настройки рабочих станций до сложных многокомнатных бизнес-инсталляций. Например, центральную систему захвата лекций, которые читаются в университете, можно связать с камерами и микрофонами, установленными в удалённых аудиториях, не подключая их физически, напрямую.



WyreStorm NHD-USB-TRX работает как передатчик или приёмник на основе простой конфигурации DIP-переключателей. Одно устройство можно использовать в нескольких вариантах развёртывания. NHD-USB-TRX полностью совместим с серией WyreStorm NetworkHD 500 и легко интегрируется в существующую инфраструктуру, будь то управление камерой в конференц-зале или поддержка сенсорного USB в киоске Digital Signage. Двухуровневый USB-концентратор поддерживает до семи USB-устройств и до 21 конечной точки. Благодаря поддержке KM по IP пользователи могут управлять несколькими дисплеями или системами с помощью одной клавиатуры и мыши. Также поддерживается PoE (Power over Ethernet) и оптоволоконное соединение SFP, что позволяет прокладывать линии на большие расстояния. Безопасную передачу данных обеспечивают встроенные протоколы HTTPS, SSH и аутентификация 802.1X.



