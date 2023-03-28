WyreStorm расширила серию устройств NHD-500

28.03.2023 13:52

Четырьмя новыми моделями пополнилась линейка решений AV over IP на базе JPEG2000, выпускаемых компанией WyreStorm: энкодером с Dante, встраиваемым энкодером и экономичными версиями энкодера и декодера. Вся фирменная серия NHD-500, включая новые модели, полностью совместима с контроллером NHD-CTL-PRO, приложениями NetworkHD Touch для AV-маршрутизации и Companion Control для управления источником.



NHD-500-DNT-ТХ – версия NHD-500-TX со встроенным двухканальным аудиовыходом Dante и AES67. Фирменное решение позволяет при помощи Dante передавать аудио с HDMI- или аналогового входа и обеспечивает возможность кодирования до 4K60 4:4:4 @8бит по сети 1 Гбит через медное или оптоволоконное соединение (с поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG). Аналоговый вход можно использовать для подключения BYOD-аудиоустройств или микрофона во время презентаций.



NHD-500-IW-TX – новый формат размещения устройств Network HD, настенный передатчик AV over IP, который обеспечивает высокий уровень качества сигнала, скорости и надежности. Встраиваемый в двойную розетку американского образца энкодер 4K60 Гц с PoE, HDMI и USB-C-входами работает по стандартной гигабитной сети, поддерживает Dolby Vision и HDR, а также интерфейс USB 2.0. Для подключения внешних аудиоустройств можно использовать аудиовход 3,5 мм.



Новинки NHD-500-E-TX и RX – экономичные варианты энкодеров и декодеров NHD-500. Снижение цены стало возможным за счёт урезания функционала: наиболее важные параметры сохранены, а те функции, которых новинки лишены, используются в очень редких случаях. По-прежнему есть возможность кодирования видео 4K60, создания мозаичных видеостен и PoE; больше недоступны подключения по оптоволокну, USB, S/PDIF, аналоговому аудиовыходу на декодере, а также 3,5-мм аудиовходу и RS232 на энкодере.



