WyreStorm SW-620-TX-W: для успешных переговоров

29.01.2026 13:40

Презентационный коммутатор WyreStorm SW-620-TX-W – эффективное решение типовых проблем, часто возникающих в тех случаях, когда переговорные комнаты не вполне удовлетворяют современным требованиям. Новая разработка WyreStorm позволяет избежать возможных сбоев при организации деловых встреч.



В числе самых распространённых задач, стоящих перед теми, кому требуется высокоэффективное помещение для проведения переговоров: стабильное подключение ноутбуков, возможность беспроводной трансляции контента и необходимость поддержки нескольких дисплеев; кроме того, не следует забывать о растущей зависимости от USB C. Новый SW-620-TX-W подходит идеально – в нём сочетаются вариативность подключения, интуитивно понятное управление и высокая надёжность. Несомненное преимущество новинки – расширенная интеграция USB C с поддержкой видео 4K, высокоскоростной передачи данных USB 3.0 и подачи питания мощностью до 100 Вт по одному кабелю. Функция автообнаружения источников позволяет SW-620-TX-W автоматически переключаться на активный вход сразу после подключения устройства или появления сигнала, а независимое переключение USB и видео позволяет маршрутизировать USB периферию (камеры, микрофоны, клавиатуры/мыши, сенсорные устройства) отдельно от видеосигнала.



Благодаря технологии MST (Multi Stream Transport) коммутатор может выводить два видеосигнала с одного USB C подключения. Он способен работать и без проводов, поддерживая Miracast, AirPlay и трансляцию через донглы WyreStorm APO-DG2 и APO-DG2-PRO. WyreStorm SW-620-TX-W оснащается несколькими портами USB 3.0; двумя портами Ethernet; балансным аудиовыходом с деэмбеддингом; поддерживает управление по RS 232 и имеет выделенный интерфейс отключения звука.