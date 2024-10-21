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Xbox-совместимость: Hisense C2 Ultra


21.10.2024 15:13

 

 

Hisense C2 Ultra – лазерный мини-проектор с трёхцветным лазерным источником света Trichroma, новейшая модель в премиальной линейке C2.

 

Проектор имеет маркировку Designed for Xbox; это означает, что новинка полностью совместима с игровой консолью и обеспечивает «полное погружение в игровой процесс на экране диагональю от 65 до 300 дюймов с высоким качеством аудио и видео» (цитата из пресс-релиза). Hisense C2 Ultra поддерживает технологию MEMC и специальный игровой режим с частотой обновления до 240 кадров в секунду. Задержка входного сигнала мала, поэтому картинка в процессе игры будет чёткой, без размытия.

 

Другие характеристики C2 Ultra: цветовой охват 110% BT.2020, яркость 3000 ANSI люменов, сертификация IMAX Enhanced, поддержка Dolby Vision и режима разделения экрана. Мини-проектор можно разместить на любой плоской поверхности, повесить на стену, закрепить на потолке. Есть оптический зум и функция автокалибровки; благодаря высокой контрастности качество проецируемого изображения будет оптимальными даже в хорошо освещённом помещении. Встроенная акустическая система 2.1 (JBL) поддерживает технологию DTS Virtual:X; встроенный сабвуфер обеспечивает глубокий бас.

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