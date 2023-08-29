xDuoo TA-22: три в одном

29.08.2023 12:16

xDuoo TA-22 – устройство премиального уровня, объединяющее в одном корпусе (он сделан из алюминиевого сплава и оснащён 3,12 дюймовым LED-дисплеем) цифро-аналоговый преобразователь, ламповый усилитель для наушников и предусилитель для акустических систем.



Новинка поддерживает беспроводные Hi-Res кодеки LDAC, AptX HD и AptX LL. Секция ЦАП построена на двух микросхемах ES9038Q2M, по одной на каждый канал; оконечный усилитель – на двух лампах 12AU7, с мощными транзисторами в буферном каскаде. TA-22 способен декодировать звуковой поток до 32 бит / 384 кГц (в формате PCM), DSD64-256 (в формате DSD) и до 384 кГц (в формате MQA). Из других конструктивных особенностей стоит отметить малошумный R-core трансформатор, японские (ELNA и NICHICON) конденсаторы и двойные осцилляторы для качественного преобразования цифрового сигнала.

Помимо аналоговых «тюльпанов» и балансных XLR разъёмов усилитель оснащён оптическим, коаксиальным и USB-разъёмами (они расположены на задней панели устройства). Выходы представлены стандартным разъёмом 6,3 мм, на который выдаётся 1500 мВт мощности (32 Ом), балансным 4,4 мм и XLR (по 3000 мВт / 32 Ом). С усилителем xDuoo ТА-22 можно использовать наушники с сопротивлением от 16 до 600 Ом.



