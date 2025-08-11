ВХОД НА САЙТ

Xgimi выходит на профессиональный рынок


11.08.2025

 

 

Компания объявила, что на выставке IFA 2025, которая пройдёт в сентябре в Берлине, будет представлен новый фирменный видеопроектор Titan, предназначенный для использования в профессиональных AV-инсталляциях.

 

Новинка разработана для больших конференц-залов, площадок для проведения массовых мероприятий и пр. Кроме того, Titan подходит для оснащения домашних кинозалов высокого уровня. Представляя новую модель, Xgimi делает весьма громкое заявление: до сих пор компания выпускала компактные проекторы категории «всё в одном», сочетающие оптимизированную функциональность и высокое качество изображения и рассчитанные исключительно на домашнее применение. По словам руководства Xgimi, Titan – первое устройство из будущей серии фирменных решений для коммерческого сектора, разработанное «в ответ на растущий дисбаланс между потребностями профессиональных пользователей и имеющимися на рынке предложениями».

 

Информация о технических характеристиках новинки будет раскрыта на IFA. Titan позиционируется как флагман модельного ряда Xgimi, эффективный, но доступный по цене, открывающий перед интеграторами и профессиональными AV-инсталляторами новые возможности, особенно в проектах, где традиционные коммерческие модели проекторов оказываются слишком дорогими или функционально перенасыщенными.

Комментарии

2007