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Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses: смотри и слушай


14.04.2023 12:55

 

 

Компания Xiaomi начала сбор средств, необходимых для производства нового фирменного гаджета – «умных» очков со встроенным динамиком. Внести предоплату можно вплоть до 26 апреля; когда новинка появится в продаже, она будет стоить на 11% дороже.

 

Вес Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses – всего 38,1 г. У очков есть функция шумоподавления, функция поиска, встроенный аккумулятор; управление – сенсорное. Защита от пыли и влаги: IP54. К одним очкам можно одновременно подключить два мобильных совместимых устройства (iOS, Android, Mac, Windows). Динамик – 128-миллиметровый Super Balance 2.0, излучающий звук на 360 градусов. В одну из дужек встроен микрофон; «умный» алгоритм подавляет внешние шумы (ветер, шум проезжающих автомобилей), когда обладатель очков отвечает на входящий звонок или сам начинает телефонный разговор.

 

Одна зарядка позволяет непрерывно вести разговор в течение семи часов – или слушать музыку в течение десяти часов. Для подзарядки концы дужек очков надо вставить в специальную док-станцию; при необходимости дужки можно поменять на новые / исправные / другого дизайна. Сенсорные области длиной 3 см расположены на обеих дужках, так что управлять очками можно и левой, и правой рукой – в том числе жестами, а не касанием: таким способом можно поставить воспроизведение на паузу или изменить громкость. Продолжительным нажатием активируется голосовой помощник. В мобильном приложении можно настроить ту или команду. Потребителю предлагается пять видов оправ на выбор и солнцезащитная модель с поляризационными фильтрами.

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