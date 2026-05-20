Xiaomi обещает: вы будете восхищены

20.05.2026 12:56

Компания Xiaomi опубликовала информацию о первых в её ассортименте наушниках-клипсах Open-Ear Clip-on. Что известно о новинке на сегодняшний день?



Главное: совместимость с экосистемой Apple и возможность перевода с 21 языка в режиме реального времени. Кроме того, в новинке реализована функция автоматической записи разговоров с последующей расшифровкой и созданием кратких пересказов. Технология Xiao Ai, как сообщается в пресс-релизе, обеспечивает «более естественное взаимодействие, с элементами эмоциональной поддержки». «Умный» голосовой помощник активируется голосом. К наушникам можно подключать одновременно два источника.



Внешний вид Open-Ear Clip-on – довольно необычный, это относится и к форме, и к отделке. Конструкция – открытая, наушник не вставляется в ушной канал, а фиксируется на хряще ушной раковины. Подробностей об используемых драйверах, технических характеристиках устройства, цене и пр. пока нет. Сообщается только о фирменной технологии «прозрачной звуковой сферы» и «восхитительном звучании». Презентация состоится до конца мая; одновременно Xiaomi представит и другие свои новинки.