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Xiaomi Redmi Buds 3 Lite. Без переплаты.


01.02.2022 00:45

 

 

Беспроводные наушники-вкладыша Xiaomi Redmi Buds 3 Lite отличаются чрезвычайно низкой ценой. В России купить их в розницу можно за 1990 рублей; производитель утверждает, что, несмотря на дешевизну, наушники обладают рядом достоинств, свойственных более дорогим моделям.

 

В частности, Xiaomi Redmi Buds 3 Lite надёжно защищены от пыли и влаги (I54), поэтому их можно использовать даже при сильном ветре, дожде и во время интенсивных тренировок. Они автоматически подключаются к мобильному устройству после первого сопряжения; для того, чтобы начать слушать музыку, достаточно просто извлечь наушники из зарядного футляра. В автономном режиме Redmi Buds 3 Lite способны непрерывно проработать в течении пяти часов, а заряда аккумулятора, встроенного в футляр, хватит на 18 часов.

 

Поддержка стандарта Bluetooth 5.2 гарантирует надёжное соединение, стабильную передачу звука и сниженное энергопотребление.

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