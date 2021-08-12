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Xiaomi Sound: умный, мощный, похож на Apple HomePod


12.08.2021 13:38

 

 

В ассортименте Xiaomi появилась первая «умная» High End колонка Xiaomi Sound. Устройство имеет цилиндрическую форму и напоминает уменьшенную версию Apple HomePod.

 

Производитель обещает мощный громкий 360-градусный звук (до 90 дБ) и богатые басы – благодаря 2,25-дюймовому широкополосному динамику мощностью 12 Вт, двум пассивным излучателям и функции тонкой настройки Harman Kardon AudioEFX. К одному источнику можно будет одновременно подключить до восьми колонок Xiaomi Sound. Имеется сертификация Hi-Res Audio, поддержка Bluetooth 5.2 и Ultra Wide Band и голосового управления (китайский XiaoAI).

 

В КНР Xiaomi Sound будет стоить 499 юаней (60 евро). Производитель планирует продавать устройство и за пределами Китая, однако о сроках и ценах пока ничего не известно.

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