xMEMS Labs: наушники для сна с шумоподавлением и активной вентиляцией

24.01.2024 10:58

В xMEMS Labs разработали конструкторскую документацию на внутриканальные наушники для сна на базе фирменных кремниевых драйверов Cowell и фирменной же технологии Skyline DynamicVent. Такие наушники могут блокировать внешние шумы, генерировать звуки, помогающие уснуть, и активировать режим вентиляции, уменьшающий эффект окклюзии.



Недостатки традиционных наушников для сна заключаются в том, что они полностью перекрывают слуховой канал и, хотя и блокируют звуки извне, при этом усиливают звуки, которые создаёт сам человек: храп, дыхание, звуки, возникающие при трении головы о подушку. В наушниках, конструкция которых разработана инженерами xMEMS Labs, имеется микрофон с функцией обнаружения шума, чип Qualcomm QCC5171 для полностью беспроводного подключения, с функцией DSP и Bluetooth-совместимостью, а также вентиляционное отверстие, благодаря которому уменьшается эффект окклюзии, то есть увеличение громкости низкочастотных звуков при перекрывании слухового прохода (он возникает из-за костной проводимости – передачи звука во внутреннее ухо через кости черепа). Когда микрофон улавливает внешний шум, вентиляционное отверстие закрывается, обеспечивая полную шумоизоляцию.



Конструкторская документация доступна всем партнёрам xMEMS, а также производителям наушников, которые хотели бы использовать её для создания собственных продуктов.



