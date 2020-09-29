Yamaha A-S1200, A-S2200 и A-S3200

29.09.2020 11:11

На российский рынок выходят долгожданные новинки от Yamaha – интегральные усилители A-S1200, A-S2200 A-S3200. Модели предыдущего поколения, усилители A-S1100, A-S2100 и AS3000, снимаются с производства.



Схемотехника «плавающего и балансного усиления» (Floating and Balanced Power Amplifier), которая применяется в новинках, отличается от стандартных симметричных схем «парящими над землёй» сигнальными и питающими цепями. Ни акустические терминалы, ни шины питания выходного каскада е соединены с землёй. Концепция малого импеданса (Low Impedance Concept) реализуется за счёт увеличенного сечения проводов между выходами усилителя и винтовыми терминалами, между блоком питания и схемой, а также всех линий заземления. Для питания используются тороидальные силовые трансформаторы (в том числе 623 BA в старшей модели A-S3200). Антивибрационная конструкция шасси с массивными стальными опорами обеспечивает лучшее воспроизведение низких частот.



Предусмотрен аудиофильский режим Main Direct, в котором сигнал от источника подаётся непосредственно на входы оконечных усилителей. К усилителям можно подключить проигрыватель виниловых дисков и три линейных источника сигнала, а также две пары акустических систем в каждом канале с коммутацией А/В переключателем на лицевой панели. Имеется два линейных выхода, регулируемый Pre Out и прямой Line Out, для подключения активного сабвуфера или иного расширения системы. На лицевой панели есть 6,3-мм гнездо для подключения наушников (в моделях A-S2200 и A-S3200 они запитываются отдельным усилителем для наушников). Варианты отделки: чёрный или серебристый корпус с полированными чёрными боковинами. Индикаторы уровня и ручки на передней панели выполнены в винтажном стиле.