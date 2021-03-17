Yamaha SR-B20A – саундбар со встроенным сабвуфером

17.03.2021 04:18

Новая модель компактного саундбара Yamaha поддерживает технологию виртуального объёмного звучания DTS Virtual:X; оснащается двойным встроенным 75-миллиметровым сабвуфером с двойным бас-рефлектором, парой НЧ-динамиков (55 мм) и двумя твитерами (25 мм).



Для потоковой передачи музыки или подкастов реализована возможность подключения по Bluetooth; качество воспроизводимых музыкальных треков можно улучшить с помощью функции Compressed Music Enhancer. Четыре аудио режима оптимизируют воспроизведение звука в соответствии с контентом: «Стерео», «Стандартный», «Кино» и «Игра». В SR-B20A есть декодеры Dolby Digital и DTS (поддерживаются форматы Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS Digital Surround), управление осуществляется через приложение Sound Bar Remote – в нём можно выбирать контент, переключать звуковые режимы, управлять функциями Clear Voice и Bass Extension, включать и выключать саундбар. Передача звука с телевизора и подключение к совместимому телевизору для управления питанием, регулировки громкости, переключения каналов и т. д. осуществляется по HDMI-кабелю (ТВ должен быть оснащён портом HDMI ARC).



Саундбар Yamaha SR-B20A можно разместить непосредственно под телевизором или прикрепить к стене (крепления входят в комплект поставки). Мощность устройства: 30 Вт + 30 Вт, сабвуфер 60 Вт. Габариты: 910х53х131 мм. Цвета: чёрный или красный.