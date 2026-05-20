Yamaha: традиции и современность

20.05.2026 12:11

К осени нынешнего года Yamaha представит рынку новую беспроводную Hi-Fi акустическую систему с HDMI eARC, мультирум-функцией MusicCast и такими же драйверами, как в моделях фирменной серии NS-2000A.

Компактные колонки категории «всё-в-одном» – симбиоз традиционных взглядов на Hi-Fi громкоговорители и современного образа жизни. Внешне громкоговорители похожи на уже ставшие привычными современные стриминговые системы, однако всё в облике новой модели говорит о том, что это солидный продукт с историей и традициями. Новинка разработана для использования парами, причём ведущим может быть любой из двух громкоговорителей – его роль присваивается ему через приложение MusicCast. Для уменьшения задержки между левым и правым каналами можно использовать проводное Ethe подключение или кабель Сat 5. Для прямой коммутации с ТВ есть HDMI eARC, также имеется предварительный выход для сабвуфера.

Динамики – трёхсантиметровые твитеры Harmonious Diaphragm и 13-сантиметровый басовик. В нижней части корпуса колонки расположен OLED дисплей, на котором отображается информация о выбранном входе, уровне громкости и состоянии системы. Ожидается, что Yamaha в скором времени выпустит подставки, разработанные специально для новой акустической системы. Когда состоится премьера, производитель пока не говорит. Ориентировочно глобальная презентация (пока новинку показали только в Сиднее) пройдёт в конце августа или в начале сентября.