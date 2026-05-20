ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Yamaha: традиции и современность


20.05.2026 12:11

 

 

К осени нынешнего года Yamaha представит рынку новую беспроводную Hi-Fi акустическую систему с HDMI eARC, мультирум-функцией MusicCast и такими же драйверами, как в моделях фирменной серии NS-2000A.

 

Компактные колонки категории «всё-в-одном» – симбиоз традиционных взглядов на Hi-Fi громкоговорители и современного образа жизни. Внешне громкоговорители похожи на уже ставшие привычными современные стриминговые системы, однако всё в облике новой модели говорит о том, что это солидный продукт с историей и традициями. Новинка разработана для использования парами, причём ведущим может быть любой из двух громкоговорителей – его роль присваивается ему через приложение MusicCast. Для уменьшения задержки между левым и правым каналами можно использовать проводное Ethe подключение или кабель Сat 5. Для прямой коммутации с ТВ есть HDMI eARC, также имеется предварительный выход для сабвуфера.

 

Динамики – трёхсантиметровые твитеры Harmonious Diaphragm и 13-сантиметровый басовик. В нижней части корпуса колонки расположен OLED дисплей, на котором отображается информация о выбранном входе, уровне громкости и состоянии системы. Ожидается, что Yamaha в скором времени выпустит подставки, разработанные специально для новой акустической системы. Когда состоится премьера, производитель пока не говорит. Ориентировочно глобальная презентация (пока новинку показали только в Сиднее) пройдёт в конце августа или в начале сентября.

Связанные новости:
 «Профи» в звуке: новая акустика Premiera  - 02.02.2026 14:13
 Беспроводные Audio Pro с поддержкой WiiM App - 08.09.2025 16:41
 Саундбары Yamaha с технологией Auro-3D - 15.08.2025 10:29
 Самый маленький TAD - 31.01.2025 12:31
 PMC Prophecy: новый дизайн, новый уровень качества  - 09.12.2024 11:21
 Возвращение CD-чейнджеров… - 08.12.2023 01:41
 Yamaha высокого полёта - 29.09.2023 13:35
 Yamaha в красном - 24.08.2022 23:04
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007