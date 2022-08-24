Yamaha в красном

24.08.2022 23:04

Yamaha выпустила новейшую модель саундбара. SR-C30A – компактная звуковая панель с беспроводным сабвуфером в комплекте. Один из вариантов отделки корпуса аудиокомпонентов – красный цвет; разумеется, стандартный чёрный тоже доступен.

Порт фазоинвертора находится на передней панели сабвуфера. Сабвуфер можно устанавливать как и другие подобные устройства, то есть вертикально (его высота – 36 см) – а можно класть на бок, тогда его легко спрятать под шкаф, диван, разместить на полке или в мебельной нише. Впрочем, поклонникам нестандартных решений последнее вряд ли придёт в голову – иначе зачем тогда покупать саб ярко-красного цвета?

Размеры компактного саундбара – 60 см в ширину и всего 6,4 см в высоту. Звук – только стерео. Правда, заявлена технология Yamaha Original 3D Sound Field, но производитель честно заявляет о том, что эффекта окружающего звучания ожидать не приходится. Зато обещана «детализированная и живая звуковая сцена». Мощность 46-миллиметровых динамиков саундабара – 2 х 20 Вт / 6 Ом; многим это покажется недостаточным – именно поэтому в комплект и входит сабвуфер с 13-сантиметровым басовиком. Варианты подключения: HDMI ARC, два оптических цифровых входа, аналоговый вход, Bluetooth. Предусмотрены четыре звуковых режима; все настройки – в приложении Sound Bar Controller. Технология Adaptive Low Volume «отвечает» за сбалансированное звучание как на очень низких, так и на чрезвычайно высоких уровнях громкости, а Clear Voice пригодится, если в фильме много диалоговых сцен.