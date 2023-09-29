ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Yamaha высокого полёта


29.09.2023 13:35

 

 

Yamaha объявила о начале продаж в ноябре 2023 года первого в истории компании усилителя для наушников класса High End. Модель HA-L7A разработана специально для флагманских фирменных YH-5000SE. Разумеется, к усилителю можно подключать и наушники (проводные) других марок.

 

Производитель сделал всё возможное, чтобы максимально снизить уровень шума и уменьшить искажения, в том числе изолировав одну от другой три печатные платы: основную, плату усилителя и плату источника питания. Непосредственно над последней расположены два независимых тороидальных трансформатора – так инженеры Yamaha минимизировали путь подачи питания. L-образное шасси – очень жёсткое и тяжёлое, весит оно 5,3 кг; верхняя панель – из алюминия толщиной 8 мм; толщина стальной пластины, на которой закреплены трансформаторы – 2 мм. Задняя панель – двойная. Всё ради гашения вибраций; этой же цели служат пять конических ножек с демпферами, расположенными между ножками и нижней панелью усилителя.

 

Заявленная мощность: 1000 мВт + 1000 мВт (на 32 Ом с 1-процентным искажением). Встроенный ЦАП – на первоклассном чипе ES9038PRO, который может декодировать PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD 11,2 МГц. HL-L7A оснащается разъёмом USB типа B и коаксиальным и оптическим входами. В дополнение к несимметричному разъёму для наушников имеются балансные выходы XLR и 4,4 мм Pentaconn, а также предварительные/линейные выходы XLR и RCA, что позволяет использовать L7A в качестве ЦАП или предусилителя. Новый режим Sound Field даёт пользователю шесть предустановок для создания оптимального – в зависимости от того, какой источник музыки или видео подключён к усилителю – звукового поля.

Связанные новости:
 Goldmund Melos: швейцарский High End, мини-версия  - 29.09.2023 14:01
 Ламповый звук xDuoo MP-01 - 14.08.2023 14:10
 Ламповые усилители для наушников Cayin - 22.05.2023 11:48
 Yamaha в красном - 24.08.2022 23:04
 Супертонкий усилитель для наушников - 01.11.2021 08:00
 Новые ресиверы Yamaha Aventage - 20.10.2021 12:33
 Новые модели беспроводных наушников Yamaha - 05.08.2021 08:00
 Наушники Yamaha YH-L700A с 3D звуковым полем - 29.07.2021 01:10
 Усилитель для наушников Naim Uniti Atom Headphone Edition  - 13.05.2021 11:51
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007