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YoYo в подарок


06.07.2020 11:04

 

 

Нет-нет, речь не о популярной когда-то игрушке «йо-йо», которая работает по принципу маятника Максвелла и гироскопа. Подарок – портативная акустическая система серии YoYo, а получить его можно, купив один из компонентов Cambridge Audio.

 

Акцию проводит российский дистрибьютор Cambridge Audio, группа компаний Digis; предложение действует до конца лета. При покупке до 1 сентября комплекта из компонентов CXA 81+CXC покупатель получает в подарок портативную систему YoYo M. Приобретая комплект из компонентов AXA 35+AXC35 или отдельное устройство Cambridge AXR85 / Cambridge AXR100, вы получаете ещё и YoYo S. И в том, и в другом случае цвет YoYo выбирает сам покупатель.

 

YoYo представляет собой аудиосистему категории «всё-в-одном», которую можно брать с собой, выезжая на природу, устраивая пикник на даче или планируя провести время на берегу моря. Складские запасы ограничены, поэтому дистрибьютор оставляет за собой право завершить акцию досрочно.

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