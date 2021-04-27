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За экологию вместе с House of Marley


27.04.2021 11:05

 

 

Кто-то выпускает новую модель акустических систем к собственному юбилею, а кто-то – ко Дню Земли (он отмечается 22 апреля). Например, компания House of Marley, вся продукция которой делается исключительно из натуральных материалов, которые могут быть утилизированы после использования без причинения вреда окружающей среде.

 

Новинка, которая была создана как часть фирменной серии Get Together – это беспроводные Bluetooth-колонки Get Together Duo. Их корпуса сделаны из бамбука и ткани из натуральных волокон. Выбор материалов обусловлен не только их экологичностью; так, создатели бренда утверждают, что бамбук, определённым образом обработанный, обладает большей компрессионной прочностью, чем у древесины, а прочностью на разрыв не уступает стали.

 

Совокупная мощность динамиков (3,5-дюймового басовика и дюймового твитера): 20 Вт. Левый громкоговоритель подключается к сети электропитания, правый питается от аккумулятора, рассчитанного на 20 часов автономной работы. Правую колонку при необходимости можно перенести в другое помещение или даже выйти с ним на улицу. Колонки можно подключить к смартфону, ноутбуку, телевизору или проигрывателю виниловых дисков. Габариты (ВхШхГ): 19,8х12,7х10,2 см. На сайте компании-производителя новинку можно заказать за 149,99 $ США.

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