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За «Яндекс ТВ Станцией» – в «М.Видео» и «Эльдорадо»


11.02.2025 14:53

 

 

Группа М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж «Яндекс ТВ Станций» второго поколения. Это «умные» QLED-телевизоры с экранами с диагональю 43, 50, 55 и 65 дюймов.

 

«Яндекс ТВ Станция» имеет разрешение Ultra HD (4К) и яркость экрана 450 кд на кв.м. Телевизоры поддерживают МЕМС и HDR10, оснащаются четырьмя динамиками (двумя широкополосными и двумя высокочастотными) общей мощностью 34 Вт с поддержкой Dolby Audio. Технология оптимизации изображения с помощью искусственного интеллекта AI Picture Quality автоматически улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию – на основе анализа нейросетью происходящего на экране.

 

У голосового помощника появились новые возможности: «Алиса» понимает даже те команды, которым её не учили, умеет разбивать сложные запросы на простые, общается с родителями ребёнка, если тот хочет смотреть телевизор дольше, чем разрешили взрослые, и так далее. Голосом можно открывать сайты, прокручивать страницы, искать информацию в интернете и управлять историей поиска.

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