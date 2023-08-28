За «юбилейным» Magnat – в Санкт-Петербург

28.08.2023 11:33

23-24 сентября в Санкт-Петербурге в отеле «Экспресс-Садовая» (ул. Садовая, дом 62) пройдёт очередная выставка Fresh Hi-Fi & Vinyl Show. Посетить выставку можно, как всегда, бесплатно, но по предварительной регистрации.



Одним из участников Fresh Hi-Fi & Vinyl Show станет компания Simple Distribution. Российский дистрибьютор известных Hi-Fi брендов привезёт в северную столицу несколько новинок, в том числе акустические системы Magnat Signature 507 50th Anniversary и проигрыватель виниловых пластинок Magnat MTT 990 50th Anniversary. Оба устройства, что очевидно по их названиям, выпущены к юбилею компании-производителя. Послушать новые компоненты производства Magnat можно будет в комнате 2104 гостиницы «Экспресс-Садовая».



Magnat Signature 507 50th Anniversary – выпущенная ограниченной партией юбилейная версия напольной модели Signature 507 с двойным высокочастотным драйвером (твитер+супертвитер) и усовершенствованными динамиками в СЧ/НЧ-секции. Низкорезонансные корпуса – из ДВП, передняя панель покрыта лаком элегантного тёмно-серого оттенка; в комплект поставки входят антивибрационные резиновые ножки. Ещё одна новинка, Magnat MTT 990 50th Anniversary – проигрыватель виниловых дисков в такой же отделке, что и «юбилейная» акустика. Особый статус и эксклюзивность модели подтверждают логотип «50 лет Magnat» и десятидюймовый тонарм (этот аксессуар, как и сама «вертушка», выпущен небольшой партией, специально к знаменательной дате) с эллиптическим картриджем Audio-Technica. Удобный поворотный регулятор, скорость вращения 33 1/3, 45 и 78 об/мин, низкое энергопотребление в режиме Standby (меньше 0,5 Вт) и переключаемый источник питания (115 / 230 ВА 50/60 Гц). Кабель для тонарма – производства Mogami (Япония), RСA аудиовыходы – позолоченные.