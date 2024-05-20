За мониторами Hisense – в магазины DNS

20.05.2024 14:08

Мониторы Hisense теперь можно будет купить в магазинах розничной торговой сети DNS. Фирменная продукция одного из ведущих мировых производителей будет представлена моделями N3G-PRO, G6H и G7H в диагоналях 24, 27 и 34 дюйма.



Мониторы N3G-PRO с разрешением Full HD (1920х1080) – это усовершенствованная версия модели N3G с частотой обновления 100 кадров в секунду. На эти устройства стоит обратить внимание тем, кто часто смотрит спортивные трансляции: отображение будет плавным, без задержек и подвисаний, с естественными цветами, которые не искажаются, даже если смотреть на экран под большим углом (угол обзора составляет 178 градусов). Глубина цвета: 8 бит, цветовая гамма расширенная (90% по стандарту DCI-P3). Фильтр синего света защищает глаза от переутомления. Мониторы этой модели выпускаются в двух вариантах, с диагональю 24 или 27 дюймов.



Технология FreeSync Premium в моделях G6H и G7H обеспечивает синхронизацию частоты обновления видеокарты и монитора и устраняет визуальные артефакты. У монитора 34G6H – VA-матрица 21:9 с разрешением Ultra WQHD (3440х1440) и изогнутый экран с кривизной 1500R, который создаёт эффект полного погружения в просматриваемый контент. Высокую функциональность обеспечивает наличие нескольких режимов разделения экрана: PIP («картинка в картинке») и PBP («картинка рядом с картинкой»). Благодаря настраиваемой поворотной стойке можно регулировать положение экрана по высоте и наклонять его. Ещё в одной новинке, Hisense 27G7H, используется матрица Fast IPS и подсветка Mini-LED с 576 независимыми зонами локального затемнения. Изображение на этих мониторах отличается высокой яркостью и контрастностью и насыщенными реалистичными цветами. Частота обновления: до 170 Гц, время отклика: 1 мс, разрешение: QHD (2560х1440). Мониторы этой модели также комплектуются поворотной подставкой, которая позволяет плавно регулировать высоту и угол наклона экрана.



