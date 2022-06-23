За нелегальный стриминг – в тюрьму

23.06.2022 13:20

В Великобритании вынесен судебный приговор гражданину страны, осуждённому за продажу нелегальных стриминговых устройств со стримами матчей Премьер-Лиги. Он должен вернуть незаконно полученный доход, который равен почти миллиону фунтов стерлингов.



Стивен Кинг – так зовут этого мужчину – совершал махинации вместе с двумя подельниками. Они успели сбыть свой товар, устройства, продаваемые под несуществующими торговыми марками Dreambox, Dreambox TV Limited и Digital Switchover, более чем в тысячу пабов, клубов и частных домохозяйств Англии и Уэльса. Кинга признали виновным в сговоре с целью мошенничества и использовании нелегальных стриминговых устройств и осудили на семь лет и четыре месяца пребывания в тюрьме. В течение трёх месяцев Кинг должен вернуть незаконно полученный доход в размере 963 тысячи фунтов стерлингов, в противном случае срок его заключения будет увеличен: или деньги, или ещё шесть лет и восемь месяцев за решёткой (итого 14 лет).



Главный юрист-консульт Премьер-Лиги так прокомментировал решение суда: «Подавляющее большинство наших болельщиков смотрят матчи Премьер-лиги через официальные источники. Те, кто этого не делает, должны знать: они не только совершают противоправные действия, которые могут привести к тюремному заключению, но и рискуют стать жертвами взлома и мошенничества. Мы продолжим взаимодействовать с правоохранительными органами в борьбе с пиратством и будем и впредь информировать болельщиков об опасных последствиях просмотра матчей Премьер-лиги через несертифицированные устройства и из нелегальных источников».