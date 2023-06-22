Забудьте о кнопках – крутите головой

22.06.2023 13:38

Новые беспроводные наушники, выпущенные компанией Cleer Audio, управляются не жёсткими или сенсорными кнопками, а движениями головы пользователя. Модель Arc II Sport разработана специально для тех, кто занимается бегом или другими активными видами спорта; наушники надёжно фиксируются благодаря крючкам-зауши нам, а переключать треки и менять уровень громкости можно без помощи рук.



Конструктивно Arc II Sport заметно отличаются от традиционных внутриканальных моделей наушников: они открытого типа и не вставляются в ушной канал наподобие затычек, а размещаются поверх него. Крепления-заушины надёжно удерживают наушники, не давая им сдвинуться или упасть даже при активных движениях – во время бега, прыжков и т.п. Драйверы – 16,2-миллиметровые неодимовые, с поддержкой кодека aptX Adaptive. Дополнительного шумоподавления нет; шум ветра «отсекается» благодаря тщательно продуманной форме корпуса, а отсутствие полной звуконепроницаемости, по мнению разработчиков Arc II Sport, не является недостатком: звуки, поступающие извне, обеспечивают безопасность — пользователь слышит, что происходит вокруг, и может вовремя среагировать. Функция Bluetooth Multipoint позволяет молниеносно переключаться между двумя сопряжёнными с наушниками источниками звука, без необходимо отключаться от одного из них и подключаться к другому.



Главная особенность Cleer Audio Arc II Sport – возможность управления устройством движениями головы благодаря встроенному шестиосевому датчику движения. Если ваши руки лежат на руле велосипеда или держат гантели, вы можете, например, принять входящий звонок, просто тряхнув головой. Защита от влаги: IPX5 (устройству не навредят капли пота или дождя). Запас автономной работы: 35 часов (восемь часов от собственного аккумулятора, ещё 27 часов – с его подзарядкой в кейсе). С помощью мобильного приложения Cleer+ можно настроить свой звуковой профиль, проверить заряд аккумулятора и даже воспользоваться счётчиком шагов. Цвет корпуса: черный или красный. Наушники Cleer Audio ARC II Sport уже поступили в продажу; розничная цена в США составляет 189 долларов.



