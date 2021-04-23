Заказные инсталляции: неочевидная «польза» пандемии

23.04.2021 13:59

Слово «польза», вынесенное в заголовок, конечно, звучит странно применительно к ситуации, сложившейся в мире в прошедшем году, поэтому мы взяли его в кавычки. Тем не менее, согласно исследованию, которое провели эксперты CE Pro, вынужденная изоляция действительно благотворно сказалась на инсталляционном бизнесе – по крайней мере, в США.

47% (почти половина из опрошенных компаний) системных интеграторов заявили о том, что доля уличных проектов (оснащение террас, патио, придомовых территорий и пр.) выросла в 2020 году. Домовладельцы, ни за что не желавшие пускать инсталляторов внутрь из-за страха заразиться, не имели ничего против того, чтобы те работали снаружи, устанавливая аудио/видео системы в саду или возле бассейна… Лишь 5% интеграторов не получили за прошедший год ни одного заказа на уличные проекты. Впрочем, этот показатель не отличается от результатов 2019 года. Примечательно и другое: если в 2019 году лишь 37% уличных инсталляций были заказаны как отдельный проект, а не часть общих работ по техническому оснащению дома, то в 2020 доля таких проектов составила уже 50%.

А вот в денежном выражении рост оказался незначительным – всего 4%. Средняя стоимость уличной инсталляции в США составила 7024 долларов. Впрочем, нередки ситуации, когда подобные проекты со временем расширяются и становятся очень прибыльными для интегратора: так, стоимость работ по 5% проектов превысила 100 тысяч долларов (из них 2% обошлись заказчикам более чем в полмиллиона долларов США).

65% всех реализованных работ включали в себя монтаж аудио оборудования, в том числе углублённую установку акустических систем (34% всех проектов) и сабвуферов (32%), громкоговорителей 70В (30%), колонок, размещаемых под карнизом (29%) и сателлитов на вкапываемых в землю колышках (29%). В 15% проектов использовались колонки в виде булыжников, 13% – в виде ящиков под цветы, 6% – динамики для бассейна, в том числе подводные. Всепогодные усилители присутствовали в 13% инсталляций, уличные саундбары и телевизоры – в 15%. Проекторы менее популярны – всего 10%, причём только в 9% инсталляций были установлены проекционные экраны – то есть в некоторых случаях «картинка» проецируется прямо на стену или иную поверхность. Впрочем, по сравнению с 2018 годом это неплохой результат – тогда доля уличных видеоинсталляций, включавших установку проектора, составила лишь 3%. Большие светодиодные дисплеи, хотя и набирают популярность, пока по-прежнему остаются узконишевым продуктом.

Продолжение следует…