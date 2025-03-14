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Занесите в ежедневник: Москва, апрель, АудиоСаммит 2025


14.03.2025 14:03

 

 

Выставка «АудиоСаммит» пройдёт нынешней весной в Москве. Обещают три дня прослушиваний и образовательных сессий, более 50 комнат и шесть залов, наполненных самой разной аудиотехникой, консультации экспертов, живые выступления, розыгрыши призов и многое-многое другое.

 

Организаторы утверждают, что своё участие в «АудиоСаммите» уже подтвердили более 60 компаний, в числе которых «Аудиомания», «АвтоАудиоЦентр», «Винил от ЛАЗЕР CD»,  «Аудиогалерея», «Никитский 12», «Сфера звука», «Электра», ADK, Aleks Audio, AT-Technologies (авторские усилители Трусова), ALLB, Bon Hi-Fi, Collectomania, Crystalvox, Dark Devision, Discorama, Dastereo, Eclecto, DIGIS Hi-Fi, Gong AV, Gong Lux, Huge Sound, InSound, ii Acoustics, Kennerton Audio Equipment, Living Atmos, Long Wave, MMS, Overton, Operly, Petrik Audio, PULT.ru, ProCinema, Radiotechnika, StereoPravda, Simple Distribution, SCIBER, Skyline Audio, TL-Sound, VP Acoustics, Zavalinka Records. Они представят продукцию более 200 Hi-Fi & High End брендов: стереокомпоненты, виниловые проигрыватели, аксессуары и пластинки, устройства категории «персональное аудио», многоканальные AV-системы и пр. Планируются выступления известных аудиожурналистов и блогеров; представители зарубежных компаний-производителей пообщаются с российскими меломанами и аудиофилами посредством zoom-конференций. Для посетителей выставки будут действовать специальные условия на приобретение экспонируемой техники.

 

Выставка «АудиоСаммит» пройдёт 25-27 апреля 2025 г. Место проведения: Москва, гостиница Holiday Tagansky (Симоновский вал, д.2). График работы: 25 и 26 апреля (пятница, суббота) с 10:00 до 19:00, 27 апреля (воскресенье) с 10:00 до 18:00. Посещение выставки, по предварительной регистрации. Иногородние посетители могут рассчитывать на специальный тариф на проживание: на период с 23 по 28 апреля отель предоставляет скидку в размере 15% по промокоду АУДИОСАММИТ (важно: промокод действует до 15 апреля 2025 г.; бронирование осуществляется по ссылке). Для всех посетителей выставки при предъявлении бейджа действует скидка 10% на меню ресторана и барные напитки.

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