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Zappiti добавила поддержку Airplay


01.06.2020 07:00

 

 

Французская компания Zappiti объявила о том, что фирменные проигрыватели серии 4K HDR теперь поддерживают воспроизведение музыки посредством протокола AirPlay. Достаточно запустить AirPlay на устройстве Apple (iPad, iPhone, iPod) и выбрать Zappiti в качестве устройства воспроизведения.

 

Ещё одна новость от Zappiti: обновлённый драйвер для систем управления Control4, разработанный компанией Chowmain LTD. Драйвер предназначен для работы с устройствами, на которых установлено приложение Zappiti Video версий 4.23.251 и выше. Он позволяет использовать кнопочные и сенсорные пульты, экранные меню и мобильные приложения Control4 для непосредственного управления проигрывателями Zappiti.

 

Драйвер обеспечивает полный доступ к медиабиблотеке Zappiti со всех интерфейсов экосистемы Control4, в том числе с сенсорного пульта Control T3 и WiFi-пульта Neeo. Пользователь получает возможность не только просматривать весь имеющийся контент, но и открывать в интерфейсе Control4 дополнительную информацию о видео, включая жанр, список актеров, МРАА-рейтинг, синопсис и многое другое. Функция обратной связи существенно упрощает процедуру управления домашним кинотеатром. Например, можно синхронизировать воспроизведение видео с подсветкой домашнего кинотеатра – так же, как это происходит в коммерческих кинозалах: свет будет плавно выключаться перед началом просмотра и включится автоматически, когда фильм закончится.

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