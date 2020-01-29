Zappiti: новая прошивка для медиаплееров

29.01.2020 10:56

Французская компания Zappiti выпустила новую прошивку для фирменных медиаплееров и серверов. В обновлённой версии программного обеспечения реализована функция поддержки 12-битного видеопотока. ПО доступно для обновления с USB-носителя для моделей Zappiti One, One SE, Duo, Pro 4K HDR и Mini 4K HDR.

После обновления плееры поддерживают 12-битный видеопоток в форматах YCbCr 444 и 420. Пользователь может выбрать один из пяти языков интерфейса (французский, английский, немецкий, испанский, русский); главное меню теперь поддерживает дисплеи с соотношением сторон 2.35:1. В новой версии ПО доступны на выбор два приложения видеоплеера для воспроизведения контента: Nuplayer и Native Player. Список настроек изображения расширен, у пользователей теперь есть возможность редактировать яркость, контрастность, насыщенность и оттенок. Настройки цветового пространства и глубины цвета доступны напрямую из меню «Экран», а не из меню настроек разработчика, как раньше.

Разработчики исправили ошибки и доработали уже имевшиеся функции: воспроизведение в формате 23,976p стало более плавным (хотя задержки при использовании кодеков VC-1 и AVC-H.264 High @ L4 / 4.0 полностью устранить пока не удалось); улучшена работа сервера SMB, добавлена совместимость с SMB 2.0. Медиасерверы и плееры теперь иначе работают с субтитрами: они отключены по умолчанию, но если их включить, поставить воспроизведение на паузу и вновь запустить, то субтитры не сбросятся.

Инструкция по установке ПО и сами файлы доступны по ссылке.