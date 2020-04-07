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Zappiti Video версии 4.23.251 и поддержка Savant


07.04.2020 13:00

 

 

Французская компания Zappiti обновила ПО Zappiti Video до версии 4.23.251 и выпустила драйвер для систем автоматизации Savant.

 

Интегрированное ПО новой версию поддерживает функцию Zappiti Quizz. Zappiti Quizz – это увлекательная игра, в которой предлагается угадать название фильма по пикселизированным изображениям кадров и постеров. В новой версии приложения повышена эффективность поиска, уменьшено время загрузки видео в режиме Source Direct (Direct Output), улучшено отображение текстов, информации об актерах и режиссерах, а также добавлены новые информационные иконки на странице синопсиса. Устранены ошибки, замеченные в предыдущих версиях приложения, улучшена языковая совместимость в облачном хранилище и доработана совместимость с NAS Synology. В процедуру регистрации добавлен верификационный код, отправляемый по электронной почте, для возможности восстановления пароля, если это не обходимо.

 

Кроме того, проигрыватели Zappiti 4K HDR получили драйвер для системы автоматизации Savant, что расширяет возможности их интеграции в «умный дом». Ранее поддерживались системы Crestron, Control4, RTI, URC, ProControl, Philips Pronto и Logitech Harmony. Также Zappiti 4K HDR имеет открытый список IP-команд для интеграции с любой другой системой «умного дома».

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