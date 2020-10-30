Зарядка для смартфона за $500?!

30.10.2020 01:04

Очередная разработка Bang & Olufsen – беспроводная Bluetooth-колонка Beolit 20. Новостей об одноимённой серии не было с 2017 года, когда была выпущена модель Beolit 17; первое же устройство из этой линейки появилось в ассортименте компании в 2012 году.



Из пресс-релиза следует, что «оригинальная конструкция была модернизирована с тем, чтобы придать устройству современный вид и улучшить акустические характеристики для достижения точного чистого всенаправленного звучания». Для получения стереоэффекта колонку можно подключить ко второй такой же – или к громкоговорителю предыдущей модели, Beolit 17.

Одно из самых значительных усовершенствований заключается в том, что Beolit 20 может использоваться для беспроводной подзарядки смартфонов – верхняя панель аудиосистемы представляет собой Qi-зарядное устройство. Сама колонка теперь оснащается более ёмким аккумулятором – на 30% по сравнению с предыдущей моделью (при прослушивании на среднем уровне громкости). Портативный громкоговоритель выпускается в корпусе серого и чёрного цветов и комплектуется ремешком для переноски, выполненным из натуральной кожи.

Несмотря на то, что Beolit 20 не относится к категории «интеллектуальных» устройств и не может использоваться в составе мультирум-систем, по цене она оставила позади все представленные на рынке аналоги – так, в магазинах Великобритании за эту колонку придётся отдать 450 фунтов стерлингов.