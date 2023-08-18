Заряжай, пока слушаешь. Слушай, пока заряжаешь.

18.08.2023 13:43

Аккумулятор беспроводной колонки Malibu (производитель – компания Urbanista) подзаряжается в свете солнечных лучей. Отличный вариант для тех, кто проводит на пляже целые дни.



Как утверждает разработчик, Malibu – первая в мире акустическая система на солнечных элементах, в которой применена технология Exeger Powerfoyle. Аккумулятор колонки подзаряжается постоянно – когда на него падают солнечные лучи (или свет электрической лампочки). Время воспроизведения – до 30 часов; если подзарядка осуществляется при ярком солнечном свете (50000 люкс), продолжительность работы аккумулятора увеличивается на 15 часов. Можно использовать и традиционный способ подзарядки – для этого у колонки есть порт USB-C.

Громкоговоритель экологически чистый — он сделан из переработанных материалов. Защита IP67 означает, что Malibu практически полностью водонепроницаем и надёжно защищён от попадания внутрь корпуса мелких твёрдых частиц. В фирменном мобильном приложении есть функция эквалайзера. Две колонки Malibu можно синхронизировать, используя технологию Stereo Link. Для удобства переноски портативный громкоговоритель комплектуется ремешком. Цвет корпуса устройства: чёрный или серый. В продаже колонка появится в конце сентября по цене 149 долларов США.



