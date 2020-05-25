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Заряжайся на ходу


25.05.2020 12:19

 

 

Компания SUNNYBAG представила новую технологию Leaf PRO. Солнечная панель, состоящая из 80 микроячеек, позволяет заряжать подключенные к ней цифровые устройства.

 

Панель можно использовать во время занятий спортом на открытом воздухе – например, при езде на велосипеде или катаясь на лыжах, во время походов в горы или пробежек в парке. Тонкая гибкая панель устойчива к растяжению, влагонепроницаема, имеет совсем небольшой вес. Её можно в считанные секунды прикрепить к рюкзаку.

 

Преобразуя солнечную энергию в электрическую, панель Leaf PRO позволяет на ходу подзаряжать мобильные цифровые устройства, смартфоны, пауэрбанки и пр. – через порт USB. Если солнечные лучи падают прямо на панель, восполнить заряд аккумулятора смартфона можно за два-три часа.

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