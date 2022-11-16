Защита от шума с Anker Soundcore Space A40

16.11.2022 09:02

Soundcore Space A40 – новые беспроводные наушники, главная особенность которых отражена в их названии. Благодаря высокотехнологичной системе шумоподавления они создают для пользователя личное пространство (по-английски "space"), блокируя до 98% внешних шумов.

Все окружающие звуки «отключаются», поэтому даже если вокруг очень шумно, пользователь всё равно будет слышать только музыку, которая играет в наушниках. Система отслеживает окружающие шумы (голоса, рёв самолётных двигателей, объявления в торговом центре или на вокзале, и т.д.) и автоматически выбирает необходимый уровень защиты. Она работает и во время телефонных разговоров, распознавая голоса собеседников и усиливая их, в то же время блокируя все остальные шумы. Если максимальный уровень шумоподавления не требуется, и пользователь хочет слышать, что происходит вокруг, можно, не снимая наушники, переключить их в режим «прозрачности». А в фирменном приложении Soundcore можно настроить индивидуальный звуковой профиль.

Динамики в Space A40 – с двуслойной мембраной. Поддержка кодека LDAC обеспечивает высокую детальность и объёмный звук. Полностью заряженный аккумулятор даёт возможность слушать музыку до десяти часов, с подзарядкой в футляре – до 50 часов: этого хватит на то, чтобы прослушать до 1000 аудио треков или посмотреть 25 фильмов. Есть функция быстрой подзарядки: десять минут дают около четырёх часов автономии. Сам кейс заряжается с помощью беспроводной зарядки.



