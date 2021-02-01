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«Защити, защити…» ЦАП от пыли


01.02.2021 12:58

 

 

Владельцы ЦАПов/усилителей Chord Electronics Hugo 2 и беспроводных сетевых модулей 2Go скоро получат возможность купить защитный чехол, предназначенный для хранения и переноски двух вышеупомянутых устройств.

 

Чехол сделан из кожи чёрного цвета и выпускается в двух вариантах – с ремешком, для переноски, и без ремешка. Защитный футляр украшен красной декоративной строчкой. Предусмотрен свободный доступ ко всем входным и выходным разъёмам, регулятору громкости, порту зарядки и накопителю microSD. Футляр оставляет на виду знаменитый «иллюминатор» и не перекрывает ИК-порт дистанционного управления.

 

Вместе с чехлом покупатель получит кожаный брелок для ключей и крышку, защищающую LAN-порт сетевого модуля 2Go от пыли при беспроводном подключении. В ассортименте Chord Electronics уже представлены два вида футляров для Hugo 2, а вот объединённый защитный кейс, рассчитанный на два устройства, появился впервые.

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