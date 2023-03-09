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Защитная накладка для винила Nagaoka CLP-02


09.03.2023 11:38

 

 

Незаменимый аксессуар для любого меломана, который заботится о состоянии виниловых пластинок из своей коллекции и регулярно их чистит – защитная накладка CLP-02.

 

Эти накладки выпускает японская компания Nagaoka. CLP-02 следует использовать при влажной чистке: накладка защищает этикетку пластинки («яблоко»), исключая повреждения этикетки. Два больших прозрачных диска закрывают «яблоко» с обеих сторон; винтовой фиксатор удерживает их на месте, а резиновые уплотнители не дают влаге проникнуть под диск.   

 

В комплект поставки входит адаптер, благодаря которому накладки Nagaoka CLP-02 можно использовать и с пластинками-синглами. Цена одного комплекта – 3000 рублей.

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