Завершена сделка между Samsung и Masimo Corporation


25.09.2025 11:52

 

 

Закрыта сделка по продаже брендов Denon, Bowers & Wilkins, Marantz, Polk и др. корпорации Samsung. Торговые марки, принадлежавшие Masimo Corporation (а она, в свою очередь, была владельцем компании Sound United), стали отдельным направлением бизнеса «аудиоимперии» Samsung.

 

Весь портфель брендов приобретён компанией Harman, которая, как известно, также является структурным подразделением Samsung. О том, что сделка состоится, было объявлено в мае 2025 года; её сумма составила 350 миллионов долларов США. Напомним, что в 2016 году Samsung купил компанию Harman – вместе с принадлежащими ей JBL, Harman Kardon и др. -– за восемь миллиардов долларов; теперь к впечатляющему перечню добавились Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Definitive Technology, Polk Audio, HEOS, Classé и Boston Acoustics.

 

Sound United станет отдельным направлением деятельности Harman, точнее, департамента по развитию так называемых «лайфстайл» продуктов. Сообщается, что все приобретённые компанией Samsung торговые марки сохранят свою идентичность.

2007