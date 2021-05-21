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Завтрак в постель. И любимый кинофильм – туда же.


21.05.2021 11:08

 

 

Никакие специальные кресла и самые уютные и современные кинотеатры не способны подарить вам удовольствие посмотреть любимый фильм, не вылезая из кровати. А вот дизайнеры итальянской компании Hi-Interiors смогли. Правда, предлагаемое ими решение – не дешёвое: за их разработку, «умную» кровать HiBed, придётся заплатить как минимум 40 тысяч долларов США.

 

Идея давно витала в воздухе, но итальянцы первыми воплотили её в жизнь – без оговорок и компромиссов. Сама HiBed в глазах многих выглядит непривычно, но ничего революционного в её конструкции нет. А вот о техническом оснащении этого не скажешь: кровать в буквальном смысле представляет собой кинозал в миниатюре. В неё встроены 4K проектор и 70-дюймовый проекционный экран, а также многочисленные акустические системы окружающего звучания и биометрические сенсоры. Также сообщается, что в HiBed есть диммируемые источники света, встроенный Wi-Fi модуль, боковые шторки – для приватности, а также шторы с автоматическим управлением, обеспечивающие полное затемнение внутри «кинозала». Датчики считывают движения лежащего человека, способны измерять вес и другие параметры владельца кровати, при необходимости автоматически меняют температуру внутри алькова. Предусмотрено голосовое управление. Есть функция будильника; кровать может информировать своего владельца о погоде за окном, загруженности дорог и т.п.

 

Hi-Interiors выпускает несколько модификаций «кинокровати». Правда, информации о том, какое именно аудио и видео оборудование используется, производитель не даёт.

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