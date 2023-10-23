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Зажигаем с Bloody


23.10.2023 15:56

 

 

В ассортименте бренда с двусмысленным названием Bloody появились новые аудиоустройства – серия портативных колонок S. Компактные громкоговорители, которые можно напрямую подключать к ПК, ноутбуку, смартфону и другим гаджетам, оснащены встроенными микрофонами, а их резиновые корпуса надёжно защищают электронные «внутренности» от пыли и влаги (IP66).

 

В новой линейке три модели: совсем небольшие S3 Carry и S5 Lock и громкоговоритель побольше и помощнее S6 Tube. Миниатюрные S3 Carry и S5 Lock – с 40-миллиметровым динамиком, звучание которого, несмотря на размер, характеризуется насыщенными басами. Частотный диапазон: 100 Гц – 20 кГц, соотношение «сигнал/шум» >85 дБ, выходная мощность (RMS): 5,5 Вт. В колонке S6 Tube динамиков два: низкочастотный 45х80 мм и «пищалка» диаметром 16 мм. Характеристики системы: 63 Гц – 20 кГц, >85 дБ; мощность вуфера 25 Вт RMS, высокочастотного динамика – 10 Вт RMS.

 

Все устройства поддерживают подключение по Bluetooth (версия 5.3, рабочая дистанция – до 12 метров) и оснащаются встроенными аккумуляторами, рассчитанными на несколько часов автономной работы (до шести). Зарядка осуществляется при помощи кабеля USB Type-C (1,2 м). Через Bluetooth колонки можно объединять в стереопары. Размеры и цвета: S3 Carry – 83 х 102 х 46 мм, чёрный и синий, есть петля для переноски; S5 Lock – 86 х 135 х 46 мм, чёрный, синий, розовый, встроенный карабин; S6 Tube – 70 х 70 х 180 мм, чёрный и красный.

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