Здоровый сон в наушниках Amazfit ZenBuds

03.07.2020 07:11

Amazfit ZenBuds с функцией Smart Sleep – наушники, разработанные конструкторами компании Huami. Как утверждают создатели устройства, наушники «помогают отслеживать качество сна своих владельцев и избавляют их от ежедневного стресса».

Люди, которым бывает тяжело уснуть, могут решить свои проблемы – хотя бы частично – используя наушники Amazfit ZenBuds. Их обширная коллекция естественных звуков предназначена для создания успокаивающего белого шума, который подавляет отвлекающие звуки и гарантирует лёгкое засыпание. Если при этом включена функция автоматической паузы, воспроизведение таких звуков будет приостановлено, как только пользователь уснёт. Утром наушники разбудят владельца, постепенно увеличивая громкость персонального будильника.

Наушники ZenBuds способны определять частоту сердечных сокращений, позу человека во время сна и качество сна. Специальное приложение обрабатывает полученные данные, после чего владелец наушников получает полезные советы, помогающие сформировать здоровые привычки. Кроме того, в приложении есть коллекция дыхательных упражнений, которые помогают расслабиться и успокоиться после напряженного дня.

Amazfit ZenBuds оснащаются арматурными излучателями Knowles, весят менее 2 г (каждый) и надёжно фиксируются, при этом пользователь не испытывает никаких неприятных ощущений, даже если не вынимает вкладыши из ушей на протяжении всей ночи. Наушники рассчитаны на 12 часов автономной работы при включённом режиме Timed-play, который отвечает за мониторинг сна и сердечного ритма. При активации режима Continuous Play наушниками можно пользоваться не менее восьми часов. Зарядный кейс обеспечивает 56 часов использования на одной зарядке. Розничная цена новинки составляет 149 долларов США. Компания-производитель начала краудфандинговую кампанию на сайте Indiegogo; те, кто поддержит проект, могут приобрести наушники со скидкой 53%.