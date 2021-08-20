Зелёненький он стал…

20.08.2021 10:38

Компания Devialet выпустила ограниченную серию активных беспроводных акустических систем Phantom II в корпусах серо-зелёного цвета (Sage Green).



Phantom II – самый миниатюрный и дешёвый беспроводной активный громкоговоритель в ассортименте французской Devialet. До 2019 года колонка выпускалась только в одном цвете – глянцевом белом, пока маркетологи компании не решили добавить ещё один, матовый чёрный. На то, чтобы принять решение о дальнейшем расширении цветовой гаммы, ушло два года; приобрести Phantom II в новом цвете смогут лишь 1000 покупателей.



Напомним: раньше устройство носило другое название, Phantom Reactor, но в февраля нынешнего года, после обновления, была переименована (равно как и модель Phantom, превратившаяся в Phantom I). На этот раз изменился только цвет: внутри колонки всё те же драйверы (пара низкочастотников и один полнодиапазонный динамик), способные выдать до 98 дБ хорошего звука. АЧХ 18 Гц – 21 кГц.