ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Зеркальный блеск Ruark R5 Signature


15.04.2021 13:06

 

 

Британский производитель аудио компонентов Ruark Audio представил специальную версию своего музыкального проигрывателя R5. Устройство категории «всё-в-одном» в модификации Signature Edition изменилось внешне и подверглось конструктивным усовершенствованиям. Плеер будет выпущен ограниченной партией.

 

Как и базовая модель, R5 Signature устройство воспроизводит записи с компакт-дисков, оснащено встроенным «умным» радиоприёмником (интернет, DAB/DAB+,FM), поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth (aptX HD) для беспроводного аудио стриминга. Имеется встроенный усилитель класса A-B. Из нового: перемаршрутизация основных сигнальных трактов, более качественные кабели и функция Stereo+, которая обеспечивает звуковую сцену большей глубины и реалистичности.

 

Производитель утверждает, что новые технологические решения будут использованы в будущих продуктах Ruark. А вот эксклюзивная отделка вряд ли пойдёт в массовое производство: добиться практически зеркального блеска лакового покрытия, как у R5 Signature – задача очень трудоёмкая. Корпус плеера декорируется металлическими элементами цвета розового золота. Специальная версия устройства появится в продаже с июня 2021 года.

Связанные новости:
 Ruark R1 – версия четвёртая - 16.11.2020 12:43
 Ruark R3 уже в России - 10.11.2020 13:38
 Ruark Audio представляет аудиосистему R3 - 20.07.2020 10:08
 Четыре дня до Hi-Fi & High End Show Урал - 17.09.2019 09:00
 Сюрпризы и розыгрыши на Hi-Fi Show 2019 Урал - 03.09.2019 13:00
 «Младшенькиий» флагман от Ruark - 05.02.2019 18:00
 «Тропический» Ruark - 11.09.2018 10:20
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007