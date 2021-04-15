Зеркальный блеск Ruark R5 Signature

15.04.2021 13:06

Британский производитель аудио компонентов Ruark Audio представил специальную версию своего музыкального проигрывателя R5. Устройство категории «всё-в-одном» в модификации Signature Edition изменилось внешне и подверглось конструктивным усовершенствованиям. Плеер будет выпущен ограниченной партией.



Как и базовая модель, R5 Signature устройство воспроизводит записи с компакт-дисков, оснащено встроенным «умным» радиоприёмником (интернет, DAB/DAB+,FM), поддерживает подключение по Wi-Fi и Bluetooth (aptX HD) для беспроводного аудио стриминга. Имеется встроенный усилитель класса A-B. Из нового: перемаршрутизация основных сигнальных трактов, более качественные кабели и функция Stereo+, которая обеспечивает звуковую сцену большей глубины и реалистичности.



Производитель утверждает, что новые технологические решения будут использованы в будущих продуктах Ruark. А вот эксклюзивная отделка вряд ли пойдёт в массовое производство: добиться практически зеркального блеска лакового покрытия, как у R5 Signature – задача очень трудоёмкая. Корпус плеера декорируется металлическими элементами цвета розового золота. Специальная версия устройства появится в продаже с июня 2021 года.